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Spor

Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'yle karşılaşacak

23 Mart 2018 19:52

Türkiye-İrlanda milli maç mücadelesi için futbolseverlerin araştırması başladı. Aday kadrodaki sakat futbolcuların yerine yeni futbolcuların katılmasıyla birlikte kampa giren milli takım, Türkiye İrlanda maçı için geri sayıma başladı. Peki, on binlerce futbolseverin merakla araştırdığı Türkiye İrlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi detaylı bilgiler.

Türkiye İrlanda Milli maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. A Milli futbol takımımız bu hafta İrlanda ile hazırlık mücadelesine çıkacak. Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Peki, Türkiye İrlanda Milli maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milli maç saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye İrlanda maçı 23 Mart Cuma günü saat 20:30'da başlayacak. Mücadele Antalya'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

14. randevu

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların ikisini Ay-Yıldızlılarımız kazanırken, rakip takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı; 6 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin 15 golüne İrlanda Cumhuriyeti 27 golle karşılık verdi.

İki takım son kez 25 Mayıs 2014 tarihinde özel maçta Dublin'de karşılaşmış, Ay-Yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmişti.

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