Milli güreşçiye 13 yıl hapis



T24- Erzurum Özel Yetkili 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan eski milli güreşçi Sebahattin Öztürk, suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.







Diğer tutuklu sanıklar Zafer Taşbilek ve Yönel Polat’a da 2.5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, haklarında 2.5’ar yıl hapis cezası verdiği tutuksuz sanıklar İzzet Öztürk, Kemal Engin Öztürk, Hüseyin Başkaya’nın tutuklanmalarına karar verdi. Sezai Terzi, İsmail Kurga, Ahmet Yılmaz ve Selahattin Aydın, beraat etti.



6 Temmuz 2010’da Sivas merkezli olmak üzere İstanbul, Tokat, Trabzon ve Antalya’da eşzamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında çete lideri Öztürk’ün de bulunduğu 10 kişi “Zorla senet imzalatmak, çek senet tahsilatı yapmak, kişileri alıkoyarak hürriyetlerini kısıtlamak, gasp ve tehdit, yaralama, ihalelere fesat karıştırmak ve bu yolla menfaat temin etmek” suçlarından yakalanmıştı.