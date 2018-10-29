Milli güreşçiler yurda döndü 

Metehan Başar: \"En büyük hedefim Olimpiyatlar\'da da altın madalya kazanmak\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - 2018 Dünya Güreş Şampiyonası\'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanan Türkiye Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü.

Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'den kalkan tarifeli uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı\'na gelen kafileyi, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker ve Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri ile sporcuların yakınları karşıladı.

Turnuvada 87 kilo grekoromen stilde altın madalya kazanan ve dünya şampiyonu olan Metehan Başar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üst üste 2\'nci kez dünya şampiyonu olduğunu hatırlatarak, \"Bir dünya şampiyonasını daha bitirdik. Altın madalya kazandım. Altın madalyayı kazanmak için çok çalışmıştık. Allah\'a şükür ki aldık. Bundan sonra da şampiyonluklara devam etmek istiyorum. En büyük hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda altın madalya almak\" dedi.

Havalimanında kendisini karşılamaya gelen yakınlarına da teşekkür eden milli güreşçi, \"Ailem ve beni seven herkes buraya gelmiş. Bundan sonra da inşallah bu sevinci onlara tekrar yaşatmak bana nasip olur\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Metehan Başar\'ın havalimanından görüntüleri

- Metehan Başar\'ın açıklamaları

- Ailesi ile hasret gidermesi

- Genel detaylar