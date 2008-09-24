Milli Görüş'ün gözdesi: Karaman

Heryerde Karaman var

Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman Esat Coşan ile anlaşamayarak İskenderpaşa cemaatinden koptuktan sonra Milli Görüş hareketi içinde Erbakan'a en yakın isimlerden biri haline geldi. AKP - SP ayrılığında ise Karaman, AKP safında yer aldıDeniz Feneri e.V. davasıyla gözlerin çevrildiği Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ın, İskenderpaşa cemaatiyle başlayıp, AKP'yle devam eden çizgisi, ihtilaflar ve ayrılıklar, mahkemelerle dolu. İşte Karaman'ın ilginç portresi.Aksaray doğumlu Zekeriya Karaman, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu. 1980'li yıllarda, Zahit Kotku'nun kurduğu ve Turgut Özal ile Necmettin Erbakan'ın da gönül bağının bulunduğu İskenderpaşa tarikatının önemli üyelerinden biri haline geldi.Matbaacılık yapan Karaman, İskenderpaşa cemaatindeyken "İslam" adında bir dergi yayımladı. Derginin kadrosunda, bugün Ankara'daki Armada İş Merkezi'nin ortakları olarak tartışılan eski milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan ve RTÜK Başkanı Zahid Akman da vardı. Ceylan'ın 12 Eylül döneminin ardından 6 yıl genel genel yayın yönetmenliğini yaptığı dergide, Akman da yazı işleri müdürü idi. Ancak Kotku'nun ölümünden sonra cemaatin liderliğini üstlenen damadı Esad Coşan'la anlaşamayan Karaman, bir süre sonra cemaatten ayrıldı.Bu dönemde Milli Görüş camiasında güvenilir ve sevilen bir isim haline gelen Karaman, Refah Partisi (RP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın da yakınında yer alan isimlerden biri oldu. RP'de yöneticilik görevi de yapan Karaman, maddi konularda Erbakan'ın görev verdiği, güvendiği isimler arasında yer aldı.Karaman, İslami çizgide bir televizyon yayını kurulması düşünüldüğünde Erbakan'ın yine ilk aklına gelen isimlerden biriydi. Erbakan'ın televizyon kurulması için düğmeye bastığı 1992 yılında, Altınoluk'taki yazlık evine davet ettiği isimler arasında, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Recai Kutan, Kombassan Holding'in eski patronu Haşim Bayram ve AKP İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'le beraber Zekeriya Karaman da yer alıyordu.Bugün Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı olan Karaman, Almanya'daki Türk vatandaşlarından da toplanan yardımlarla 1994'te kurulan Yeni Dünya İletişim A.Ş.'nin kurucu ortaklarından biriydi. Ortaklardan biri de Recai Kutan'dı.Karaman'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la samimiyeti ise, Erdoğan'ın RP İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde oluştu. Karaman'ın o yıllarda başlayan ilişkisi Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde daha da arttı ve AKP-SP ayrışmasında Karaman'ın ve Kanal 7'nin AKP safına geçmesiyle zirveye çıktı.Başbakan Erdoğan'ın büyük oğlu Burak Erdoğan, 2001 yılında Osman Ketenci'nin kızı Sema Ketenci'yle evlendi. Zekeriya Karaman'ın oğlu Habib Karaman ise Ketenci'nin diğer kızı Şehriban Ketenci'yle Feshane'de düzenlenen törenle hayatını birleştirdi. Böylece Osman Ketenci hem Erdoğan'ın hem Karaman'ın dünürü oldu.