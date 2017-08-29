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Milli Görüş yetkilileri Köln'de yargılanacak

Dört Milli Görüş yetkilisi vergi kaçırma ve dolandırıcılık suçlarından hakim karşısına çıkacak. İlk duruşma 18 Eylül'de.

29 Ağustos 2017 15:23

Dört Milli Görüş yetkilisi 18 Eylül'den itibaren Köln Asliye Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Mahkeme sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Milli Görüş yetkilileri vergi kaçırma ve dolandırıcılık ile suçlanıyor. Milli Görüş yetkililerinin 2004 ile 2008 yılları arasında, hac seyahati organizasyonları ve namaz takvimi satışlarından elde edilen geliri beyan etmeyerek vergi kaçırdığı iddia ediliyor.

Diğer bir iddianamede ise dört sanığa, Milli Görüş üyelerini 11 milyon eurodan fazla dolandırdıkları suçlaması yöneltiliyor ve 2005 ile 2009 yılları arasında bağış paralarının yüzde 30'luk miktarını başka amaçlarla kullandıkları iddiası dile getiriliyor. Duruşmaların 8 Mart 2018 tarihine kadar sürmesi öngörülüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,AÜ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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