Milli Görüş davasında ilk gün

Köln Asliye Ceza Mahkemesi'nde Milli Görüş'ün eski Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü'nün de aralarında bulunduğu eski dört yönetici Osman Döring, Ali Bozkurt, Ali Hikmet Saral ile muhasip İsa Erdener'in yargılanmasına başlandı. İlk günkü duruşmada iki ayrı iddianame Başsavcılık tarafından okundu.

İlk iddianamede dört kişinin 2004-2008 yılları arasındaki Vergi Dairesi'ne namaz takvimi satışları, hac ve umre seyahati organizasyonları ve Kurban Bayramı'nda yapılan kurban bağışlarından elde edilen geliri bildirmedikleri, vergi ödemekle yükümlü olmalarına rağmen şirket ve ticaret vergisini bilerek ödemedikleri, böylelikle vergi kaçırdıkları suçlamaları yer alıyor. Duruşmada vergi dairesinden bir yetkili de hazır bulundu.

İkinci iddianamede ise Milli Görüş'ün eski dört yöneticisi yargılanıyor. İddianamede sanıkların 2005-2009 yılları arasında Milli Görüş'e yapılan 11.3 milyon eurodan fazla bağışta doğru vergi bildiriminde bulunmadıkları ve toplanan paraların yüzde 30'unu bağış dışındaki amaçlar için kullandıkları, bunun yüzde 25'inin Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'a gönderildiği iddia ediliyor.

İddianameler beş saatte okundu

Başsavcılığın Milli Görüş'ün kurban bağış hesabına söz konusu dönemde banka havalesi yöntemiyle Almanya'nın Hamburg'tan Münih'e kadar her bölgesinden para gönderen kişilerin isimlerinin ve hangi bankadan para gönderdikleri bilgilerinin de dahil olduğu iddianameleri okuması beş saatten fazla sürdü.

DW Türkçe'ye dava sırasında açıklamada bulunan Almanya İslam Toplumu Millî Görüş Genel Sekreteri Bekir Altaş devam eden bir dava ile ilgili yorum yapmak istemediğini, ancak "suçlamalara katılmanın mümkün olmadığını" söyledi. Altaş, "Savcılığın iddianamesinde belirtilen hususların dayanaksız olduğu çok açık. Mahkeme sürecinde bunların yersiz olduğunun ortaya çıkacağından kuşkum yoktur. Ayrıntıları hep beraber mahkeme sürecinde göreceğiz" dedi.

Sanık avukatlarından Mustafa Kaplan dava sırasında iddianamenin Türkçe ve Almancası arasında çeviri hataları olduğuna vurgu yaparken, mahkeme başkanı Yargıç Dr. Marc Hoffmann mahkemede hazır bulunan çevirmenlerden yardım istedi.

Mart'a kadar sürmesi bekleniyor

Milli Görüş'ün eski çalışan ve yöneticilerine yönelik dava için Köln Asliye Ceza Mahkemesi toplam 50 duruşma planladı. Duruşmaların 8 Mart 2018 tarihine kadar sürmesi bekleniyor. Bir sonraki duruşma 21 Eylül perşembe günü yapılacak.

Köln'de görülen davanın önemli sanıklarından Oğuz Üçüncü 2014 yılında 12 yıl boyunca yürüttüğü Milli Görüş'ün Genel Sekreterliği görevinden ayrılmıştı. Üçüncü kendisine yöneltilen suçlamaların Milli Görüş'e zarar vermesini istemediğini belirterek görevini bırakma kararı aldığını belirtmişti. Üçüncü'nün yerine halen AKP İstanbul milletvekili olarak görev yapan Mustafa Yeneroğlu gelmişti. Yeneroğlu'nun halefi ise 2015 yılında Bekir Altaş oldu. Organizasyonun Genel Başkanlığını ise Kemal Ergün yürütüyor.

Milli Görüş'e 2009'da baskın düzenlenmişti

2000'li yıllarda Alman istihbaratının yakın takibe aldığı Milli Görüş'e Köln Savcılığı'nın talimatıyla 2009 yılında Almanya çapında baskınlar düzenlenmişti. O dönem baskınlara Milli Görüş'e yapılan bağışlarda dolandırıcılık, imamların sigortalarının ödenmemesi, vergi kaçakçılığı şüphesi gibi gerekçeler gösterilmişti.

Milli Görüş Almanya genelinde 300'den fazla cami, kültür derneği ve 30 binden fazla üyeye sahip.

© Deutsche Welle Türkçe

Seda Sezer Bilen