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Spor

Milli ara Trabzonspor'a yarayacak

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan 6 oyuncudan  Fabian Castillo ile Kamil Ahmet Çörekçi, milli arada tedavileri yapılarak Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacak

20 Mart 2018 14:05

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)

Trabzonspor\'da sakatlıkları bulunan 6 oyuncudan  Fabian Castillo ile Kamil Ahmet Çörekçi, milli arada tedavileri yapılarak Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
Spor Toto Süper Lig\'de oynanan 26’ncı hafta müsabakalarının ardından lige verilen milli arada Trabzonspor\'da sakatlıkları bulunan oyuncular tedavi edilecek. Bordo-mavililerde Esteban, Durica, Mustafa ve Bero’nun tedavilerinin devam ettiği, ülkesinde gördüğü tedavi programının ardından Trabzon’a dönen Fabian Castillo ile tedavisinin ardından takımdan ayrı çalışmalara başlayan Kamil Ahmet’in milli aradan sonra takıma dönebileceği öğrenildi.
CASTİLLO SEFERBERLİĞİ
Bu sezon sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olduğu Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da milli arayı iyi değerlendirmeyi hedeflediği kaydedildi. Bordo-mavililerde Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ogenyi Onazi ile birlikte eksik oyuncu sayısı 7’ye ulaşırken, teknik heyetin Kamil Ahmet ile Castillo’nun Galatasaray maçında süre alacak seviyeye gelmelerini arzu ettiği öğrenildi. Özellikle hücum hattında alternatif yaratmak isteyen Çalımbay’ın, Castillo’dan faydalanmayı planladığı ifade edildi.
NOVAK’TA SORUN YOK
Trabzonspor’da Evkur Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen sol bek oyuncusu Filip Novak’ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Karşılaşmanın ardından MR’ı çekilen Novak’ın sol diz arka adalesinde esneme olduğu, milli arada tedavisinin tamamlanacağı ve Galatasaray maçında forma giyecek duruma gelebileceği kaydedildi.
TAKIM 4 GÜN İZİN YAPACAK
Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından izine çıkan Trabzonspor’da futbolcular milli arada 4 gün izin yapacak. Bordo-mavililerin, 23 Mart Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ligin 27’nci haftasında oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.

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