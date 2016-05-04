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Milletvekillerine Erdoğan'ın masasında da bulunan 'Rabia heykeli' dağıtıldı

AKP’li milletvekillerine çok sayıda dağıtılan Erdoğan’ın elinden muhalefet milletvekillerine, TBMM çalışanlarına ve ziyaretçilere de dağıtıldı

04 Mayıs 2016 05:16

Meclis Halkla İlişkiler Binası’nda milletvekillerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinin tam ölçülerini yansıttığı ifade edilen bronz heykel dağıtıldı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, TBMM’de çalışan taşeron firma personeline dağıttırılan Erdoğan’ın eli, "Rabia" işareti yapıyor ve altında “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” yazıyor. AKP’li milletvekillerine çok sayıda dağıtılan Erdoğan’ın elinden muhalefet milletvekillerine, TBMM çalışanlarına ve ziyaretçilere de dağıtıldı.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik komisyon çalışmalarının bir gün sonrasında dağıtılan elin bir benzeri, ABD Başkanı Barack Obama ile görüşen Erdoğan'ın makam odasında çekildiği bir fotoğrafta AA tarafından servis edilmiş, ardından heykel AKP Kadın Kolları Başkanı'na hediye edilmişti. Daha sonrasında satışa çıkarılan eller gümüş, bronz ve altın olmak üzere üretilmişti.

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