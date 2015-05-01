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Ekonomi
Deutsche Welle

Milano'da Expo heyecanı

Son olarak bundan 5 yıl önce Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Uluslararası Expo Fuarı bugün İtalya'nın Milano kentinde kapılarını açıyor.

01 Mayıs 2015 12:40


Sloganı "Gezegene gıda, hayata enerji" olarak belirlenen fuarı 6 ay içinde yaklaşık 20 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Hazırlıkların tamamlanması için son ana kadar fuarda çalışmalar devam ederken Milano Expo karşıtı gösterilere de sahne oluyor.

Maliyeti 2,5 milyar euroyu bulan fuar yolsuzluk skandallarıyla da gündeme gelmişti. Milano'da bugün fuar karşıtı bir mitingin düzenlenmesi bekleniyor.

Expo ilk kez İngiltere'de ortaya çıktı

Expo Dünya Fuarı fikri ilk kez İngiltere'de ortaya çıktı. Düzenlendiği ilk günden beri, ekonomi, bilim, teknoloji ve kültürel alandaki temalarıyla insanlığa fikir alışverişi sağlayan ve yenilikleri tanıtan en büyük platform olma özelliğini taşıdı.

Expo dünya fuarları 1928 yılından bu yana Paris'teki Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) tarafından organize ediliyor. 152 üye ülke, beş yılda bir gerçekleştirilen Dünya Fuarı'nın söz konusu yılda nerede düzenleneceğine oy çokluğuyla karar veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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