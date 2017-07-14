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Spor

Milan'dan ligin dengesini sarsacak transfer!

30 yaşındaki yıldız oyuncu, 2022'ye kadar Milan forması giyecek

Görsel, TribünDergi&#39;den alınmıştır

14 Temmuz 2017 14:47

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Juventus'un başarılı stoperi Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki savunmacı, 40 milyon Euro bonservis karşılığında kırmızı-siyahlı takıma transfer oldu. Milano ekibiyle 5 yıllık sözleşmeye imza atacak Bonucci, senelik 7.5 milyon Euro nakit ve 2.5 milyon Euro bonus kazanacak.

Resmi açıklamanın gün içerisinde ilerleyen saatlerde gelmesi beklenirken, yıldız savunmacının takım arkadaşı Andrea Barzagli ile yaşadığı kavgalardan dolayı kulüpten ayrılmak istediği biliniyordu.

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Geçen sezon ortalarında Çinli bir konsorsiyuma satılan ve bu sezon genç oyunculara yaptığı yatırımlarla dikkati çeken Milan, İtalya Serie A'da son 6 sezonun şampiyonu Juventus'un as stoperlerinden Bonucci ile anlaştı. 

30 yaşındaki savunmacı, Juventus'taki partneri Giorgio Chiellini ile yakaladıkları uyumla oldukça beğeni toplamıştı. İtalyan savunma ikilisi, dünya basını tarafından, siyah-beyazlıların son yıllarda yakaladıkları başarıların mimarlarından olarak lanse edilmişti.

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