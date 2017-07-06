Milan'dan Kjaer açıklaması

Bir süredir Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer'e ilgisi özellikle İtalyan basınında dillendirilen Milan, oyuncuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Milan Sportif Direktörü Massimo Mirabelli, Kjaer'i takip ettiklerini söyledi. 28 yaşındaki Danimarkalı hakkında Mirabelli, "Kjaer çok iyi bir defans oyuncusu. Ancak onu almak için önce birilerini göndermeliyiz" dedi.

Bu sezon transfere oldukça fazla bir bütçe ayıran ve aralarında Hakan Çalhanoğlu'nun da bulunduğu genç oyuncuları alarak sezonu açan Milan'ın mücadele ettiği Serie A'da, Milano ekibinin 2010-11'deki şampiyonluğunun ardından tüm sezonlarda Juventus şampiyon oldu.