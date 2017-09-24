Milan yine mağlup 

Üst üste ikinci deplasman yenilgisini

İSTANBUL-(DHA) Serie A\'nın 6. haftasında Sampdoria deplasmanına konuk olan Milan, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Serie A\'da üst üste ikinci deplasman yenilgisini alarak zirveden uzaklaşan Milan\'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 78. dakikada Suso\'nun yerine oyuna dahil oldu.

Ligin yenilgisiz ekiplerinden Sampdoria\'nın gollerini 72. dakikada Duvan Zapata ve 90. dakikada Ricky Alvarez attı. Bu sonucun ardından Milan 12 puanda kalırken, bir maçı eksik olan Sampdoria 11 puanda kaldı.