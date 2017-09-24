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Spor

Milan yine mağlup 

Üst üste ikinci deplasman yenilgisini  İSTANBUL-(DHA) Serie A'nın 6

24 Eylül 2017 19:19

Üst üste ikinci deplasman yenilgisini 

İSTANBUL-(DHA) Serie A\'nın 6. haftasında Sampdoria deplasmanına konuk olan Milan, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. 
Serie A\'da üst üste ikinci deplasman yenilgisini alarak zirveden uzaklaşan Milan\'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 78. dakikada Suso\'nun yerine oyuna dahil oldu.
Ligin yenilgisiz ekiplerinden Sampdoria\'nın gollerini  72. dakikada Duvan Zapata ve 90. dakikada Ricky Alvarez attı. Bu sonucun ardından Milan 12 puanda kalırken, bir maçı eksik olan Sampdoria 11 puanda kaldı.

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