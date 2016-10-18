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Spor

Milan, Sosa'da aradığını bulamadı

Serie A'da 4 maçta 168 dakika forma giyen Sosa'nın golü ve asisti yok

18 Ekim 2016 11:56

Jose Sosa'dan beklediği katkıyı alamayan AC Milan, Chelsea'nin gözden düşen yıldızı Cesc Fabregas'ı kadrosuna katmak istiyor

Tuttosport'ta yer alan habere göre Beşiktaş'tan yaz aylarında 7.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Sosa'dan beklenen katkıyı alamayan İtalyan devi, ara transferde Chelsea'nin gözden düşen İspanyol yıldızı için girişimlerde bulunacak. 

Sosa, Milan forması ile Serie A'da 4 maçta 168 dakika forma giydi ama henüz gol ya da asist katkısı veremedi. Arjantinli yıldız son haftalarda onbirdeki yerini de kaybetti.

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Jose SosaAC MilanBeşiktaşCesc Fabregas

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