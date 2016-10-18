Milan, Sosa'da aradığını bulamadı

Jose Sosa'dan beklediği katkıyı alamayan AC Milan, Chelsea'nin gözden düşen yıldızı Cesc Fabregas'ı kadrosuna katmak istiyor

Tuttosport'ta yer alan habere göre Beşiktaş'tan yaz aylarında 7.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Sosa'dan beklenen katkıyı alamayan İtalyan devi, ara transferde Chelsea'nin gözden düşen İspanyol yıldızı için girişimlerde bulunacak.

Sosa, Milan forması ile Serie A'da 4 maçta 168 dakika forma giydi ama henüz gol ya da asist katkısı veremedi. Arjantinli yıldız son haftalarda onbirdeki yerini de kaybetti.