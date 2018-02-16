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Spor

Milan deplasmanda kazandı

Ludogorets Razgrad - Milan: 0-3 İSTANBUL, (DHA) UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayak maçında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Milan, deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad takımını 3-0 yendi

16 Şubat 2018 02:03

Ludogorets Razgrad - Milan: 0-3

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayak maçında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu\'nun formasını terlettiği Milan, deplasmanda Bulgaristan\'ın Ludogorets Razgrad takımını 3-0 yendi.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 45\'inci dakikada Patrick Cutrone, 64\'üncü dakikada penaltıdan Ricardo Rodriguez ve 90\'ıncı dakikada Fabio Borini kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, Cutrone\'nin kaydettiği golde asisti yapan isim oldu. Milli oyuncu mücadeleye ilk 11\'de başlarken 75\'inci dakikada oyundan çıktı ve yerini Fabio Borini\'ye bıraktı.
Rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe Günü TSİ 23.05\'te San Siro\'da oynanacak.

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