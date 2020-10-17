Milan'a derbide zaferi Ibrahimovic getirdi

İtalya Serie A'nın dördüncü haftasında Inter, Milan'ı konuk etti. Zlatan Ibrahimovic'in 2 gol attığı Milano derbisinde Milan, Inter'i 2-1 mağlup etti.

Inter sahaya Handanovic, Hakimi, D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov, Perisic, Brozovic, Vidal, Barella, Martinez, Lukaku; Milan ise Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Leao, Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic ilk 11'i ile çıktı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Zlatan Ibrahimovic, 13. dakikada kaçırdığı penaltı vuruşunu tamamlayarak Milan'ı 1-0 öne geçirdi. İsveçli yıldız 16. dakikada farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Inter'in golcü oyuncusu Romelu Lukaku, 29. dakikada durumu 2-1'e getirdi ve ilk yarı Milan'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İlk yarıya oranla daha temposuz geçen ikinci 45 dakikada taraflar skoru değiştirecek golü bulamadı ve mücadeleyi Milan 2-1 kazandı. 90+6. dakikada Romelu Lukaku, yakaladığı fırsatı gole çeviremeyince Inter beraberlik şansını kullanamamış oldu.

Inter, karşılaşmanın 73. dakikasında Lukaku'nun Donnarumma tarafından düşürülmesinin ardından penaltı vuruşu kazandı ama yapılan VAR incelemesinde Lukaku'nun ofsaytta bulunduğu tespit edildi ve penaltı kararı iptal edildi.

Milan'da sakatlık geçiren Franck Kessie, oyuna devam edemedi ve 87. dakikada yerini Sandro Tonali'ye bıraktı.

Ezeli rakibini 2016'dan bu yana ligde ilk defa mağlup eden Milan, 2020-21 sezonunda 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İlk mağlubiyetini alan Inter ise 7 puanda kaldı.

Milan gelecek hafta Roma'yı konuk edecek. Inter ise deplasmanda Genoa ile karşılaşacak.