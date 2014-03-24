Mila Kunis hamile mi?

İki yıldır birlikte olan Mila Kunis ve Ashton Kutcher çiftinin çocuk beklediği iddia ediliyor. E! News sitesinin çifte yakın kaynaklardan doğrulattığı habere göre, 30 yaşındaki Kunis hamile. Kunis ve Kutcher'ın menajerleri henüz iddiaları doğrulamadı.

ntvmsnbc.com'da İkili, Şubat ayında nişanlandıklarını duyurmuştu. Kutcher ve Kunis ilk kez 1998-2006 yıllarında yayınlanan 'That '70sShow ' adlı televizyon dizisinde bir çifti canlandırmıştı. Kunis, ilk defa kamera karşısında öptüğü kişinin Kutcher olduğunu itiraf etmişti.