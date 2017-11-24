Midyatlı öğrenciler Almanya'da eğitim alacak

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören 20 öğrenci ve 2 öğretmen, Avrupa Birliği (AB), Erasmus projesi kapsamında staj eğitimi için Almanya\'nın Herne kentine gidecek.

Avrupa Birliği (AB) Erasmus (Plus) Mesleki Eğitim Projesi kapsamında Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin, \'Öğrencilerimizin AB Stajı Midyat\'ın gururu\' adlı proje ile Bilişim Teknolojileri ve Muhasebe Finansman alanlarından toplam 20 öğrenci, 2 öğretmen eşliğinde 15 gün süreyle 2018 Şubat- Mart aylarında Almanya\'da mesleki gelişimleri için uygulamalı staj eğitimine katılacak. Öğrenciler eğitim saatlerinin dışında Almanya\'nın tarihi mekanlarını ziyaret edecek, kültürel aktivitelerine katılma imkanı da bulacak.

Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, staj için yurtdışına çıkacak olan öğrencileri okullarında ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti. Teorik olarak gördükleri eğitimleri yerinde görme ve öğrenme imkanı sağlaması açısından bu tür projelerin çok büyük bir önem taşıdığına değinen Altay, \"İlk defa bu kadar geniş katılımlı bir öğrenci kitlemiz yurt dışına gidiyor. Bu güzel bir başarıdır. Bu tür ziyaretler öğrenci motivasyonunu arttırır, hayalini ve ufkunu genişletir. İnşallah çocuklarımız bu ziyaretten sonra hedeflerini daha da büyütürler. Hem ülkemize , hem de dünyaya hizmet edebilecek nitelikte bir bilim adamı olma yolunda ilk adımlarını da atmış olurlar\" dedi.

Yurtdışına çıkacak olmanın heyecanını taşıdıklarını belirten Proje Ekip Sorumlusu ve Okul Müdürü Çetin Yarış da projenin önemli olduğunu belirterek, \"Biz 20 öğrenci ve 2 öğretmen ile birlikte gideceğiz. Ondan sonra kendileri Türkiye\'ye gelecekler, biz burada misafir edeceğiz onları. Öğrenci sadece Türkiye\'deki staj ve iş ortamını değil de Avrupa\'daki çalışma sistemini oralarda görmüş olacak ve buna göre de Türkiye\'de uygulama aşamasına geçebilecek\" diye konuştu.

Almanya\'nın kuzeybatısında, Kuzey Ren-Vestfalya eyâletindeki Herne kentine gidecek öğrencilerden Büşra İzcier ise \"İlk defa Türkiye\'nin dışına çıkacağım, büyük bir ülkeye gideceğim için çok mutluyum, çok sevinçliyim. Gidip onların eğitim sistemini göreceğiz, insanlarıyla tanışacağız. Oraları gezip öğreneceğiz\" diye konuştu.



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