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Midyatlı kız kardeşlerden Arakan için yardım kampanyası

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat İlçesi'nde üniversite öğrencisi İrem ve kız kardeşi liseli Betül Demir , Myanmar’da saldırıya uğrayan ve göç etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası başlattı

16 Eylül 2017 16:04

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat İlçesi\'nde üniversite öğrencisi İrem ve kız kardeşi liseli Betül Demir , Myanmar’da saldırıya uğrayan ve göç etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası başlattı.
Midyat’ta oturan 19 yaşındaki İrem Demir ile kız kardeşi lise öğrencisi 17 yaşındaki Betül Demir\'in Arakanlı Müslümanlar için düzenlediği \'Midyat Halkı Arakan İçin El Ele\' adlı yardım kampanyasına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi. İki kız kardeş, nakdi yardım toplamak amacıyla Cumhuriyet Bulvarı’nda stant kurdu. Demir kardeşler tarafından oluşturulan yardım standına, \'Arakan’a acil yardım, insanlığın umudu ol\' sloganı ve Arakan ile ilgili afişler asılarak, halktan bağış toplanıyor. Midyat Belediye Başkan Vekili Mehmet Taş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın destek verdiği kampanya 20 gün devam edecek. Bu süre içerisinde toplanacak paralar Arakan için açılacak banka hesabına yatırılacak. Kız kardeşlerden İrem Demir, kampanya hakkında bilgi vererek, \"Amacımız belli bir para toplamak değil, aslında bir farkındalık oluşturmak ve elimizden geldiği kadar da Midyat halkı ile birlikte bir maddi destek sağlamak. Önemli olan şu an o zulmü görmek ve bunun farkına varmak. Gerekli yardımı da yapabilirsek ne mutlu bize\" dedi.
Betül Demir ise, Arakan\'da yaşananlara çok üzüldüğünü belirterek, \"Arakan’daki katliam çok büyük ve bizi de çok üzüyor. Sadece elimizden dua etmek geliyordu. İşte böyle bir şey düşündük. Kaymakam’dan destek alarak başladık. Biz burada bir stant kurduk. Afişler falan, kumbaramız var, sandığımız var. Orada bağışları topluyoruz. Umarım Midyat halkı Arakan’a elini uzatır. Zaten bizim böyle bir umudumuz var, inşallah olur\" diye konuştu. 

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