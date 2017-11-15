Midyatlı çocuklar kodlama öğreniyor

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- TÜRKİYE Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Google.Org işbirliğinde tasarlanan Algo Dijital uygulamasıyla, Mardin\'in Midyat ilçesindeki çocuklar, kodlama ve tasarım becerisini kazanıyor.

TEGV Midyat Öğrenim Birimi’ne kayıtlı 400 çocuk, bilgisayar teknolojisiyle donanım- yazılım bilgilerini öğrenirken, kodlama ve tasarım becerisini kazanıyor. 6-14 yaş arası çocukların temel bilgisayar becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlanan etkinlik kapsamında eğitim öğretim yılı içerisinde çocuklara haftanın 6 günü, günde 2 saat eğitim veriliyor. Proje kapsamında algoritmik düşünme, dijital okuryazarlık ve blok temelli kodlama, programlama gibi uygulamalar aktarılıyor. Tamamen gönüllü insanlarla ve ücretsiz derslerle yapılan eğitim sayesinde çocuklar, programlama dilini yaşlarına uygun ve eğlenceli bir şekilde öğreniyor.

Kodlama etkinliğini gerçekleştiren gönüllü öğretmen Kemal Terkan, geleceğin mesleği olan kodlamayı çocuklarla tanıştırmayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

“TEGV’in Midyat öğrenim birimindeki algo dijital eğitimlerimiz devam ediyor. Burada bilgisayar ile hiç tanışmamış çocuklar kodlama için bir ilk adımı atmış oluyor. Çağımız dijital çağı olduğu için kodlamanın çok büyük bir yeri var hayatımızda. Bu gerek oyunlarda oluyor, animasyonlarda oluyor. Neredeyse bilgisayarlarda kullanabileceğimiz her şeyde kodlama gerekiyor. Bunun için de algo dijital dediğimiz birimi burada kurmuş olduk ve çocuklarla beraber güzel bir eğitime devam ediyoruz. Çocuklara geleceğin mesleği olan kodlama mesleğini giriş basamağını oyunla tanıtıyoruz. Bununla amacımız gelecekteki nesillerin kodlama ile erken tanışmasıdır.\"

Etkinliğe katılan çocukların bazıları bilgisayarla ilk kez tanıştıklarını dile getirerek, alacakları bu eğitim sayesinde bilgisayar mühendisi olmayı hedefleyeceklerini aktardı.



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