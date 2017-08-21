Midilli'de Karşıyaka rüzgarı

Mustafa KÖPRÜLÜ / MİDİLLİ, (DHA)- KARŞIYAKA Masterler futbol takımı, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'nda Pallesviakos Masterler takımının konuğu oldu.

Oynanan dostluk maçı, Ege\'nin iki yakasını bir araya getirdi. Geçtiğimiz cumartesi günü Ayvalık\'tan feribotla Midilli\'ye varan Karşıyaka kafilesinde yeşil kırmızılı formayı çeşitli dönemlerde giymiş eski futbolcuların yanı sıra Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, Başkan Mutlu Altuğ, yöneticiler ve eşleri yer aldı.

İki takım arasında Kallonis Stadı\'nda oynanan dostluk maçını ev sahibi ekip 6-3 kazandı. Karşıyaka\'nın unutulmaz oyuncularından Muharrem Dirik kaptan olarak sahaya çıkarken, Hasan Eryiğit, Ülgen Durak, Recep Umut, Tayfun Apaydın, Levent Yılmaz gibi eski futbolcuların yanı sıra Karşıyaka Tarih Kurulu Başkanı Ahmet Diker de ilk 11\'de yer aldı. Başkan Altuğ ve Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar oyuna sonradan girerken, yeşil kırmızılı ekibi Teknik Direktör Hüseyin Hamamcı yönetti. Karşıyaka f, ilk yarısını 4-0 geride kapattığı müsabakanın ikinci yarısında oyuna denge getirse de rakibini yakalayamadı.

Yeşil kırmızılı takım adına Muharrem Dirik, biri penaltıdan olmak üzere iki gol kaydederken, İzmir ekibinin diğer golü Tayfun Apaydın\'ın ayağından geldi. İki takım oyuncularına maçtan sonra düzenlenen ödül töreninde madalya ve kupaları verilirken, Türk ve Yunan futbolcular omuz omuza objektiflere poz vererek dostluk örneği sergiledi.

Pallesviakos yönetimi, Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ ve Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral\'a plaket takdim etti. Başkan Altuğ, \"1930\'lu yıllarda başlayan iki takım arasındaki dostluk rüzgarı halen sürüyor. Hem Karşıyaka\'nın tanıtımı açısından hem de iki ülkenin dostluğu açısından güzel bir maç oldu. Yunan dostlarımızı önümüzdeki dönemde tekrar Karşıyaka\'da ağırlamaktan gurur duyacağız, hepsine teşekkür ederiz\" dedi.

Divan Kurulu Başkanı Büyükoral ise çok büyük bir dostluk örneği sergilediklerini ifade ederek, \"Sporun kardeşliğe katkısı yadsınamaz. Bu organizasyonlar geliştikçe, daha güzel görüntüler olacaktır. İki yakanın dostluğunda Karşıyaka\'nın katkısı olması bizim için gurur verici\" diye konuştu.

84 YIL SONRA 87 DAKİKA

Karşıyaka, daha önce 1930 yılında yağmur nedeniyle 3\'üncü dakikada tatil edilen Yunanistan\'ın Sakız Adası temsilcisi Lailapas\'la oynadığı maça da 84 yıl sonra yeniden çıkmıştı.

Yeşil kırmızılılar, 1930\'da iki ülke halkının kaynaşması için düzenlenmesine rağmen yarıda kalan mücadeleyi 11 Mayıs 2014\'te yeniden oynadı. Bu maç için 1500 civarında Karşıyakalı, Sakız\'a gitti. Dostluk mücadelesi, skor 5-5\'ken taraftarlar tarihi maç hiç bitmesin görüşüyle sahaya girip futbolcuları omuzlara alınca yine yarıda kaldı.

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