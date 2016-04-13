Midilli Papa'yı bekliyor



Papa Françesko Roma'da yaptığı açıklamada, 'Midilli'ye sığınmacılar, Midilliler ve Yunan halkının tamamına yakınlık ve dayanışma göstermek için gidiyorum' dedi.

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Françesko Midilli'de hotspot olarak adlandırılan kabul merkezindeki sığınmacıları ziyaret edecek. Papa, Türkiye'den Yunan adalarına geçmeye çalışırken boğulanlar için de dua edecek.

Papa'ya Patrik Bartholomeos eşlik edecek

Papa Françesko, ziyaretin evrensel bir karakteri olduğunu belirtti. Papa Françesko ziyaretinde 'kardeşlerim' diye nitelendirdiği Patrik Bartholomeos ve Atina Başpiskoposu İeronimos'un da kendisine eşlik edeceğini ifade etti. Papa Françesko ziyareti Yunan Ortodoks Kilisesi'nin daveti üzerine gerçekleştiriyor.

Lampedusa'dan sonra Midilli

Papa göreve geldikten sonra ilk ziyaretini 2013 yılında Sicilya açıklarındaki Lampedusa adasına yapmış ve mültecileri ziyaret etmişti. Papa bu ziyaretinde 'dayanışma ve sorumluluk' mesajı vermişti.

Mora kampında yiyecek sıkıntısı

Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşması yürürlüğe girdiğinden beri Midilli Adası'ndaki sığınmacılar Mora kampında tutuluyor. Yardım örgütleri, sığınmacılara dışarıdan yiyecek içecek getirse de bunun yeterli olmadığı bildiriliyor.