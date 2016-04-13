T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Midilli Papa'yı bekliyor

Papa Françesko cumartesi günü Midilli'yi ziyaret ederek sığınmacıların durumunu yerinde inceleyecek.

13 Nisan 2016 21:39


Papa Françesko Roma'da yaptığı açıklamada, 'Midilli'ye sığınmacılar, Midilliler ve Yunan halkının tamamına yakınlık ve dayanışma göstermek için gidiyorum' dedi.

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Françesko Midilli'de hotspot olarak adlandırılan kabul merkezindeki sığınmacıları ziyaret edecek. Papa, Türkiye'den Yunan adalarına geçmeye çalışırken boğulanlar için de dua edecek.

Papa'ya Patrik Bartholomeos eşlik edecek

Papa Françesko, ziyaretin evrensel bir karakteri olduğunu belirtti. Papa Françesko ziyaretinde 'kardeşlerim' diye nitelendirdiği Patrik Bartholomeos ve Atina Başpiskoposu İeronimos'un da kendisine eşlik edeceğini ifade etti. Papa Françesko ziyareti Yunan Ortodoks Kilisesi'nin daveti üzerine gerçekleştiriyor.

Lampedusa'dan sonra Midilli

Papa göreve geldikten sonra ilk ziyaretini 2013 yılında Sicilya açıklarındaki Lampedusa adasına yapmış ve mültecileri ziyaret etmişti. Papa bu ziyaretinde 'dayanışma ve sorumluluk' mesajı vermişti.

Mora kampında yiyecek sıkıntısı

Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşması yürürlüğe girdiğinden beri Midilli Adası'ndaki sığınmacılar Mora kampında tutuluyor. Yardım örgütleri, sığınmacılara dışarıdan yiyecek içecek getirse de bunun yeterli olmadığı bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Papa FrançeskoMidilliFrançesko RomaMidillilerYunanKilisesiPapa Françesko MidilliTürkiye YunanPatrik BartholomeosFrançeskoAtina BaşpiskoposuYunan Ortodoks KilisesiLampedusaMidilli PapaSicilyaMidilli AdasıMora

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24