Microsoft'tan hükümetlere eleştiri

ABD merkezli bilişim devi Microsoft, dünya genelinde 200 binin üzerinde bilgisayarı etkileyen siber saldırı sonrası hükümetleri zararlı yazılım kullanmaya karşı uyardı. Pazar günü bir blogda konuya ilşkin görüşlerini aktaran Microsoft Başkanı Brad Smith son saldırıların bir "alarm sinyali” olduğuna dikkat çekti.

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'yi, işletim sistemi Windows'daki bir güvenlik açığını lehine kullanmakla suçlayan Brad Smith, NSA'e düzenlenen bir siber saldırı sonrası kurum bilgilerinin suçluların eline geçtiğine dikkat çekti ve bu bilgilerin büyük bölümü sayesinde siber saldırıların düzenlendiğini öne sürdü.

Smith, hükümetlerden güvenlik açıklarına ilişkin olan tüm bilgileri yazılım şirketleriyle paylaşmalarını istedi.

Geçen cuma günü dünya genelinde "WannaCry” adlı virüs nedeniyle sağlık ve iletişim hizmetlerini hedef alan siber saldırılar düzenlenmişti. Virüsün bilgisayarları şifrelediği ve verilerin kullanılmasını engellediği belirtiliyor.

Europol: Böylesi bir saldırı hiç görmedik

Avrupa Polis Teşkilatı Europol pazar günü en az 150 ülkede, 200 binin üzerinde bilgisayarın virüsten etkilendiğini açıkladı. Europol Başkanı Rob Wainwright, saldırının kurbanlarının daha ziyade şirketler olduğunu söyledi. "Yılda iki yüze yakın siber saldırıyı bertaraf ediyoruz ancak böylesi bir saldırıyı hiç görmedik” şeklinde konuşan Wainwright, pazartesi günü saldırının gerçek boyutlarının daha net anlaşılacağını ifade etti.

Siber saldırıyı düzenleyen korsanların, ele geçirdikleri bilgisayar üzerinden kullanıcılardan 'gelecek üç gün içinde sanal para birimi Bitcoin üzerinden 275 Euro ödenmesini aksi takdirde fidye miktarını iki katına çıkarılacağı' tehdidinde bulunduğu belirtildi. Pek çok ülkedeki yetkili makamlar, kullanıcıları bu paranın ödenmemesi konusunda uyardı.

Saldırıdan etkilenenler arasında ayrıca Fransız otomobil üreticisi Renault, İspanyol telefon devi Telefonica ile bazı bakanlıklar, Rusya'da banka ve demir yolları bulunuyor. Hindistan'ın da önemli oranda etkilendiği belirtilirken, Almanya'da da Deutsche Bahn'ın dijital göstergeleri ve bazı bilet satış otomatlarının bir süre devre dışı kaldığı belirtildi.

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AFP/GA/BÖ