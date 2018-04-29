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BBC Türkçe

Microsoft, Paint programını kaldırmama kararı aldı

Pazartesi günü, grafik programı Paint'i kaldırmayı planladığını duyuran Microsoft, gelen tepkiler üzerine kararını değiştirdi ve Paint'in Microsoft mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirilebileceğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Yazılım devi Microsoft, grafik programı Paint'i kaldırma planında değişikliğe gitti.

Microsoft'un, Pazartesi günü Paint programını kaldırmayı planladığını duyurması ardından, sosyal medyada planı eleştiren çok sayıda paylaşım yapıldı.

Şirket bunun üzerine yeni bir açıklama yayımlayarak, Paint'in Microsoft mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirilebileceği kararını aldığını duyurdu.

Şirket, bu yıl içinde yapılacak güncellemeyle ilgili listesinde, 32 yıldır kullanılan Paint'i, Outlook Express'le birlikte 'modası geçmiş uygulamalar' uygulamalar kategorisine koymuştu.

Microsoft efsanevi program Paint'i kaldırıyor

Yeni açıklamasında Microsoft, programın Windows 10'da yer almayacağını ancak Microsoft mağazasından ücretsiz olarak indirilebileceğini belirtti.

Şirketin blogunda yapılan açıklamada, "Eğer öğrendiğimiz bir şey varsa, 32 yıl sonra Paint'in çokça hayranı olduğudur. Eski güvenilir programımız için bu kadar sevgi görmek şaşırtıcı" ifadeleri yer aldı.

Microsoft'un 'modası geçmiş uygulamalar' listesinde yer alan diğer programlar için buna benzer bir karar alması beklenmiyor.

Bu listede e-mail programı Outlook Express de yer alıyor.

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