Microsoft metaverse evrenini Teams'e entegre ediyor

Son günlerde 'metaverse' (sanal evren) çok konuşuluyor. ABD’li teknoloji devi Facebook, geçtiğimiz günlerde ismini ‘Meta’ olarak değiştireceğini açıkladı ve şirketin metaverse ile ilgili yeni projelerini kamuoyuna duyurdu. Bu açıklamalar sonrasında Microsoft, internettin geleceği olduğu konuşulan metaverse sistemi için harekete geçti. Teams sohbet sistemine 3 boyutlu sanal avatarlar ve ortamlar ekleyeceğini duyurdu.

NTV'de yer alan habere göre, firma, "Mesh" platformunda, sanal gerçeklik başlığı olsun ya da olmasın, insanların sanal alanda buluşmasının mümkün olacağını açıkladı.

Microsoft, "sürükleyici toplantılar" olarak adlandırdığı yeni özelliklerin 2022'nin ilk yarısında kullanıma sunulacağını belirtti.

Microsoft odağına artırılmış gerçekliği almış gibi görünüyor. Bu da ileride kamera kullanımının minimuma ineceği fikrini ortaya çıkartıyor.

Ancak şirketlerin ortaya bu haberler sadece fikir aşamasında. Hem sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik başlığını ortadan kaldırıp hem kameradan vazgeçmek şu aşamada mümkün değil. Facebook'un yarattığı hıza yetişmek için şirketler ardı ardına sanal evren sunumları yapıyor. Microsoft’un bu adımı da, Facebook’un tepe şirketini Meta olarak adlandırmasından kısa süre sonra geldi.

Şu anda tam anlamıyla var olmayan bir teknolojiyle mümkün olacak “sanal evren”, oyundan eğitime ve iş toplantılarına kadar sanal dünyadaki her şeyi kapsayan, birbirine bağlı çok çeşitli sanal dünyalarla, internetin gelecekteki bir versiyonu olarak öngörülüyor.

Bugünlerde hem Microsoft hem de Meta’ya dönüşen Facebook, “sanal evren” için ilk adımlarının önemli bir parçası olarak 3 boyutlu sohbet ve etkileşim üzerine tanıtımlar yapıyor.

Metaverse nedir ?

Sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş hali olarak görülen metaverse, kurgusal evren olarak da tarif ediliyor.

“Meta” Yunancada “sonra, öte” anlamına gelen bir kelime. Meta kelimesi ve İngilizcedeki “universe” kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilen metaverse de “evrenötesi” anlamına geliyor. Metaverse kavramını ilk kez, Neal Stephenson'ın 1992 tarihli bilim kurgu romanı Snow Crash'de kullanıldı.

Metaverse'te insanların alışveriş yapabileceği, hizmetlere abone olabileceği, iş arkadaşlarıyla birlikte çalışabileceği, oyun oynayabileceği ve hatta çevresindeki görüntüyü kişisel zevklerine ve gereksinimlerine göre özelleştirebileceği paylaşılan 3D sanal bir ortam sunuluyor. Metaverse, insanın dijital alandan ziyade dijital dünyanın içine girmesine izin veriyor.

Facebook yöneticileri, metaverse'i insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri bir ortam olarak tanımlıyor.

Kripto para birimleri metaverse evreninde kullanılabilecek. NFT satışlarının artmasının nedeni Metaverse ile bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. NFT olarak satılan birçok eser dijital dünyalarda korunuyor. Bu eserlerin de Metaverse evreninde, sergilenmesi ve satılabilmesi planlanıyor. Metaverse, blockchain teknolojisi sayesinde sahip olunan herhangi bir sanal varlığı dijital evrende kullanabilme imkânını sağlayabilecek.