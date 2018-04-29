Microsoft efsanevi program Paint'i kaldırıyor

Yazılım devi Microsoft, yeni Windows 10 güncellemesiyle efsanevi grafik programı Paint'i kaldırmayı planlıyor.

Şirket, bu yıl içinde yapılacak güncellemeyle ilgili listesinde, 32 yıldır kullanılan Paint'i, Outlook Express'le birlikte "demode" uygulamalar kategorisine aldı.

Paint, Kasım 1985'te Windows 1.0 sıfır sürümüyle birlikte kullanıma sunulmuştu.

Paint, ZSoft tarafından geliştirilen PC Paintbrush'un lisanslı versiyonu.

Program, Windows 98'le birlikte görselleri JPEG olarak kaydedebilme özelliğine kavuştu.

Microsoft geçen yıl, klasik yazılımın yeni versiyonu olarak Paint 3D'yi çıkardı. Daha gelişmiş özelliklere sahip olan Paint 3D ile kullanıcılar, üç boyutlu görseller yaratabiliyor.

İngiliz Guardian gazetesine göre, basit kullanımıyla popüler olan Paint, Adobe Photoshop gibi programlara kıyasla sınırlı özelliğe sahip olmasına karşın, Windows kullanıcıları için nostaljik bir uygulama.

Gazete, "Paint kaldırıldığında, evimizden sanki artık kullanılmayan bir eşya gitmiş gibi hissedeceğiz" diyor.