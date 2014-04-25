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Yaşam

Michael Schumacher komadan uyandı

Menajeri Formula 1 pilotunun uyandığını ve eşini tanıdığını açıkladı

25 Nisan 2014 21:22

RTL televizyonuna bağlanan Michael Schumacher’in menajeri Sabine Kehm, efsane Formula 1 pilotunun komadan çıktığını söyledi. Kehm, “Schumacher’in tam olarak eski sağlığına kavuşma şansı var. Uyandı ve karısı Corrina’yı tanıdı” diye konuştu. 

 

3 ayda 55 kiloya düştü

 

Kehm, Schumacher’in zor bir süreçten geçtiğini gizlilik kararlarına da saygı duyulması gerektiğini belirtti. Menajere yakın kaynaklar ise Alman pilotun yakın zamanda hastaneden ayrılacağını ve eve çıkacağı yönünde iddialarda bulundu. Schumacher, 29 Aralık tarihinden bu yana hastanede yatıyor. 

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