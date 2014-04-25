Michael Schumacher komadan uyandı

RTL televizyonuna bağlanan Michael Schumacher’in menajeri Sabine Kehm, efsane Formula 1 pilotunun komadan çıktığını söyledi. Kehm, “Schumacher’in tam olarak eski sağlığına kavuşma şansı var. Uyandı ve karısı Corrina’yı tanıdı” diye konuştu.

3 ayda 55 kiloya düştü

Kehm, Schumacher’in zor bir süreçten geçtiğini gizlilik kararlarına da saygı duyulması gerektiğini belirtti. Menajere yakın kaynaklar ise Alman pilotun yakın zamanda hastaneden ayrılacağını ve eve çıkacağı yönünde iddialarda bulundu. Schumacher, 29 Aralık tarihinden bu yana hastanede yatıyor.