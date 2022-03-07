Michael Frey, Belçika'da gollerine devam ediyor

Royal Antwerp, sahasında Beerschot'u 2-1 mağlup ederken galibiyeti getiren golleri Michael Frey kaydetti. Eski Fenerbahçeli golcü, gurbetçi forvet Deniz Undav'ı geçerek gol krallığında zirveye yerleşti.

Belçika Ligi'nde Royal Antwerp derbide Beerschot'u konuk ederken ev sahibi geriye düştüğü maçta Michael Frey'in iki golüyle 2-1 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Royal Antwerp 30 maç sonunda topladığı 56 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken son sıradaki Beerschot 16 puanda kaldı.

Michael Frey gol krallığına oturdu

Bu sezon ligde 29 maça çıkan Michael Frey 22 gole imzasını attı. İsviçreli golcü, Union SG forması giyen Türk asıllı forvet Deniz Undav'ı geride bırakarak gol krallığında zirveye yerleşti.

27 yaşındaki Michael Frey geçen sezonu Fenerbahçe'den kiralandığı Waasland-Beveren'de geçirmiş ve toplamda 31 maçta 17 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe sezon başında oyuncuyu 2 milyon Euro karşılığında bonservisiyle Royal Antwerp'e gönderdi.

Takımıyla birlikte şampiyonluk mücadelesi veren 25 yaşındaki Deniz Undav ise çıktığı 29 maçta 21 gol kaydetmeyi başardı. Frey ile gol krallığı yarışı veren Undav ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Brighton'a 7 milyon Euro karşılığında transfer oldu ancak yeni takımına gelecek sezon katılacak.