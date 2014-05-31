Miami Heat, NBA'de finallerde

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) play-off final serisinde Miami Heat, Indiana Pacers'ı 117-92 yenerek üst üste 4. kez Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaştı.

Doğu Konferansı final serisinde Miami Heat, 3-2 önde olduğu seride Indiana Pacers'ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan Heat, ilk periyotta etkili savunmasıyla Pacers'ı sadece 13 sayıda tutarken, yıldız şutörleri LeBron James ve Dwyane Wade'in skorer oyunuyla farkı erken açarak ilk yarıyı 60-34 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstün performansına devam eden Miami Heat, rahat bir tempoda götürdüğü karşılaşmayı 25 sayı farkla 117-92 kazanarak seriyi 4-2'ye getirdi ve konferans şampiyonluğuna ulaştı.

Heat'te LeBron James 25 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Chris Bosh 25 sayı ve 8 ribaunt, Dwyane Wade ise 13 sayı, 6 asist ve 6 ribauntla takımına galibiyete getiren oyuncular oldu.

Sert savunma yapmakta zorlanan Pacers'ta Paul George 29 sayı ve 8 ribauntla, David West ise 16 sayıyla mücadele etti. Miami Heat 2011, 2012 ve 2013'ün ardından üst üste 4. kez Doğu'da şampiyonluğuna ulaşarak Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın ardından aynı başarıyı tekrarlayan 3. NBA takımı olarak tarihe de geçti.

Son olarak 1984-87 sezonlarında Boston Celtics, 4 kez üst üste şampiyonluğa ulaşmıştı.

Miami Heat, Batı Konferansı finalinde karşılaşan San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder serisinin galibiyle NBA finalinde karşılaşacak. Konferans final serilerindeki son durum şöyle:

Batı: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 3-2

Doğu: Miami Heat - Indiana Pacers: 4-2 (Heat kazandı)