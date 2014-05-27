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Spor

NBA'de Miami Heat finale yakın

NBA'e tek maçla devam edildi. Serinin son iki maçında galibiyete ulaşan Miami Heat, Indiana Pacers'ı konuk etti

27 Mayıs 2014 14:27

NBA'de Doğu Konferansı finali dördüncü maçında, Miami Heat sahasında Indiana Pacers'ı 102-90 yenerek seride 3-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Evsahibi ekip ilk dakikadan itibaren üstünlüğü ele aldığı karşılaşmada, rakibinin skora ortak olmasına izin vermedi. Son çeyrekte bir ara farkı 23 sayıya çıkardığı mücadeleden 102-90 galip ayrılan Miami Heat, NBA finallerine bir adım daha yaklaştı.

Miami Heat'te 32 sayı, 10 ribaunt ile double double yapan LeBron James, galibiyette önemli rol oynadı. Evsahibi takımda Chris Bosh 25 sayıyla galibiyete katkı sağlarken, Dwyane Wade 15 sayı üretti.

Indiana Pacers'ın en skorer ismi Paul George'un 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Konuk ekipte David West 20 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken, George Hill 15, Luis Scola 12 sayıyla mücadele etti.

Heat bir galibiyet daha alması durumunda, 2011, 2012 ve 2013 yıllarının ardından üst üste 4. kez NBA finallerinde boy göstermiş olacak.

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