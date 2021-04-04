Miami Açık'ta şampiyon Ash Barty!

Kadınlarda dünya bir numarası olan Ash Barty, Miami Açık finalinde Bianca Andreescu karşısında kazanarak şampiyon olmayı başardı.

Avustralyalı tenisçi Ash Barty, Miami Açık finalinde Bianca Andreescu karşısında ilk seti 6-3 kazanmasının ardından ikinci sette 4-0 öndeyken rakibinin sakatlık sebebiyle maçtan çekilmesi sonucunda şampiyon olmayı başardı. 2019 yılında da Miami Açık’ta şampiyonluğa ulaşan Barty, böylece üst üste ikinci kez burada kupa kazanmış oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barty, "Hiç kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Ekibimle arka planda yaptığımız tüm çalışmaları biliyorum. Sıralama hakkında çok konuşulduğunu biliyorum ancak geçen yıl hiç oynamadım ve puanlarımı hiçbir şekilde artırmadım. Sıralamanın zirvesindeki yerimi tamamen hak ettiğimi hissettim" ifadelerini kullandı.