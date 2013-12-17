'KCK soruşturmasındaki gibi koruma olmasın, savcılara müdahale edilmemeli'

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, 37 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonuna ilişkin MHP'den ilk açıklamayı yaptı. Vural, "“Bu soruşturmanın herhangi bir engelleme olmadan, savcılara müdahale etmeden KCK soruşturması gibi kanun zırhına sokulmadan sonuna kadar gidilmesi, kime, nereye kadar uzanıyorsa oraya kadar gitmesidir" dedi. Vural MHP olarak soruşturmanın peşinde olacaklarını söyledi.

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ise yaptığı açıklamada, hükümetin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın TBMM’de düzenlediği basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:

'Peşinde olacağız'

“Bu soruşturmanın herhangi bir engelleme olmadan, savcılara müdahale etmeden KCK soruşturması gibi kanun zırhına sokulmadan sonuna kadar gidilmesi, kime, nereye kadar uzanıyorsa oraya kadar gitmesidir. Kime uzanıyorsa. Kayınpederler, yeğenler, analar, babalar, çocuklar, gemicikler, fenerler, sonuna kadar gitmelidir. Bu dönemde üstü örtülen, örtülmek istenen her türlü husus açığa çıkarılmalıdır. Biz bunu istiyoruz. Peşinde olacağımızı ifade etmek istiyorum.”

'Belgesel mi yayınlayacaksınız?'

“Başbakan, dünyanın en büyük gayrimenkul komisyoncusu haline gelmiştir. Bütün kamu kurumlarının arsaları Başbakanlık’a bağlanmıştır. Bu mülklerle ilgili yatırım yapacaklar Başbakan’dan izin almalıdır. Bir yıldır, iki yıldır madenleri işletecek olanlara izinler Başbakanlık’ta bekletiliyorsa, kime izin verildi kime verilmedi? Hazine'nin bu malları hangi kriterlere göre birilerine devrediliyor, bunu milletimiz öğrenmek istemektedir. Bugün görülmektedir ki rant lobisi çeşitli zirvelere kadar ulaşmıştır. Bir taraftan banka lobisi, bir taraftan rant lobisi Türkiye’yi sömürmektedir. Medyaya büyük görev düşüyor. Nerede son dakikalar? Bu millet bilgilenmek istiyor. Adeta bir karartma var. Belgesel mi yayınlayacaksınız?”

'Hükümetin derhal istifa etmesi gerek'

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu asrın olayı olarak değerlendirerek, hükümeti istifaya davet etti. Seyfettin Yılmaz, 3 bakanın çocuklarının içinde bulunduğu böyle bir olayın dünyada benzerinin olmadığını kaydetti.

Sadece Çin’de yapılan ve 2 bakanın karıştığı bir operasyonun bulunduğunu aktaran Seyfettin Yılmaz, “Orada 2 bakan istifa etmiş. Bizde 4 bakan var bu işin içinde. Ayrıca hükümete yakın işadamları da bu çarkın içinde. Ucu nereye dayanacağı belli olmayan bir operasyon. Ancak ucu nereye giderse gitsin mutlaka yolsuzluklar ortaya çıkarılmalı.” dedi.

'Çok büyük yolsuzluk ve rüşvet çarkı var'

Yılmaz, “Kamuoyunun dikkatinin buraya yönelmesi gerek. Savcıya dışarıdan gelecek müdahalelere karşı dikkatli olunmalı. Böyle büyük yolsuzluğun üzerinin örtülmemesi gerekir. Bununla ilgili daha önce gensoru vermemize rağmen oylarıyla akladılar. Dün söylediklerimiz ortaya çıkıyor. Çok büyük bir yolsuzluk ve rüşvet çarkı var. Başbakan'ın gözdesi 4 bakanın ismi geçiyor. Savcı ve ekibine yönelik Adalet Bakanı ve Başbakan üzerinden bir operasyon yapılacağı yönünde endişelerim var. Kamuoyunun buraya dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ucu nereye varacaksa varsın. Temiz toplum gereği her şeyin ortaya çıkmasını istiyoruz. Hepsinden önemlisi hükümetin derhal istifa etmesi gerek” diye konuştu.