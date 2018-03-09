T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP'li Erdem'den 'milli ittifak' açıklaması

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’ya gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, 'milli ittifak cephesi’nde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Hata yapanların da aciliyetle hatalarından dönüp, 'milli cephe' içerisinde yer almaları gerektiği,

09 Mart 2018 20:25

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’ya gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, \'milli ittifak cephesi’nde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, \"Hata yapanların da aciliyetle hatalarından dönüp, \'milli cephe\' içerisinde yer almaları gerektiği, o ittifak noktasında nerede yer almanın doğru olacağına karar vermeleri yönünde de mutlaka uyarılarımız var\" dedi.
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bolu’ya gelerek Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Erdem’e ziyaretinde MHP İl Başkanı Adem Evcil ve Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül de eşlik etti. Heyeti, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ve kentte görev yapan gazeteciler karşıladı. Burada konuşan  Arzu Erdem, \'milli ittifak cephesi\'nde yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:
\"Bizim için vatanımız milletimiz söz konusuysa gerisi teferruattır. Bu şekilde o cephede yer alacak herkesin de başımızın üzerinde yeri var. Umarım karşı cephede yer alanlar da bunun kritiğini yapacaktır. Bunun değerlendirmesini yapacaktır. Gerçekten büyük bir tehlikenin içerisinde, gayri milli cephenin içerisinde 3-4 tane önemli unsur sayacağım. FETÖ var orada, PYD var orada, YPG var orada. Bunun yanına eğer siyasi partiler yanaşabiliyorsa ve kapı çaldıkları zaman bizim adayımız şu kişi ve şu propagandayı yapıyoruz diyerek milletin huzuruna çıkabileceklerine inanıyorlarsa, Türk milletinin ferasetini, kalbini ve milli şuurunu bilmiyorlar demektir. Onun için hata yapanların da aciliyetle hatalarından dönüp, milli cephe içerisinde yer almaları gerektiğini, o ittifak noktasında nerede yer almanın doğru olacağına karar vermeleri yönünde de mutlaka uyarılarımız var. Rabbim Türk milletine birlik beraberlik nasip etsin. Birlik beraberliği bozacak fitne tohumlarına fırsat vermesin. Önümüzdeki hafta Cuma günü itibarıyla Allah izin verirse daha da şekillenmiş olacak ve detaylar ortaya çıkacak.\"
Erken seçim söylentilerine yönelik de konuşan Arzu Erdem, \"Bu söylentiler hep var; temmuzda yapılacak, kasımda yapılacak, ekimde yapılacak. Yerel seçimlerin olması için zaten belirli bir süre lazım. Bunların hepsinin matematiğini yaptığınızda zaten teknik olarak da mümkün görünmüyor. Devlet büyükleri de bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Vaktinde seçim her zaman için uygundur. Zaten çok seçim geçirmiş bir ülke olarak, bugün de bir erken seçim görünmüyor. Konjonktür nasıl olur, nereye gider? Onu da bilemeyiz tabii ki ama görünen o ki seçim zamanında olacak\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA BOLUyaMHPMilletvekili Arzu ErdemMilletvekili Arzu Erdem BoluyaGazeteciler CemiyetiniErdemeBaşkanı Adem EvcilOcaklarıBaşkanıAkgülHeyeti Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent VelioğluBurada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24