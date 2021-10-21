Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

NTV'nin aktardığına göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk 9 haftası geride kalırken farklı kulüplerden yüksek sesle hakem eleştirilerinin yükselmesinin ardından TFF ile Kulüpler Birliği arasında dün kritik bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantının ardından MHK Başkanı Serdar Tatlı, bugün öğle saatlerinde istifasını TFF yönetimine sundu.

MHK üyesi Metin Tokat da iki gün önce istifa etmişti. TFF, Metin Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) henüz istifayı kabul edip etmediğiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak istifanın kabul edilmesi durumunda Ağustos 2020'de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine gelen Serdar Tatlı'nın görev süresi yaklaşık 14 ay sürmüş olacak.