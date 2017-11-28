MGK sonrası 'Afrin' açıklaması 

ANKARA,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe\'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, \"Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, \'İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi\'nde \'gözlem misyonunu\' başarıyla sürdürdüğü; Bu görevin Batı Halep\'le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamının gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir\" İfadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.Ülke gündemine ilişkin birçok meseleye dikkat çekilen açıklama şöyle:\"Ülkemizin aşayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmeler gözden geçirilmiş; Terörle mücadele faaliyetleri her boyutuyla ele alınmıştır. FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadele başta olmak üzere ülkemizin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı hukuk çerçevesinde alınan ve Kurulumuzca önerilen tedbirler görüşülmüş; Terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.Özellikle yüce milletimizin olağanüstü cesaret ve fedakarlığı ile başarısız kılınan 15 Temmuz hain darbe girişimiyle anayasal düzeni, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs eden FETÖ/PDY ile mücadele hakkında Kurula ayrıntılı bilgi sunulmuştur.Suriye\'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak, ateşkesi tahkim etmek ve çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler geliştirmek amacıyla düzenlenen Astana toplantılarında alınan kararların sürece ve barışı tesis etme gayretlerine müspet katkı sağladığı görülmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, \"İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi\"nde \"gözlem misyonunu\" başarıyla sürdürdüğü; Bu görevin Batı Halep\'le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamının gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir. PKK/PYD-YPG terör örgütünün Suriye\'nin kadim demografik yapısını, örtülü etnik temizlik yapmak suretiyle bozmasının ve toprak edinme çabalarının uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu, bu cihetle de kabul edilemez bulunduğu; Türkiye\'nin kendi güvenliğini sağlamak maksadıyla,özellikle hudut bölgesinde gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceği bir kez daha vurgulanmıştır. Dönem içerisinde muhtelif ülkelere yapılan ziyaretler ve münferit görüşmeler ile meydana gelen dış siyasi hadiseler hakkında Kurul\'a bilgi arz edilmiş, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gelişmelerle ilgili izlenebilecek stratejiler konusunda değerlendirilmelerde bulunulmuştur.Norveç\'te düzenlenen \"Trident Javelin 2017\" isimli NATO Tatbikatı\'nda meydana gelen menfur hadise etraflıca değerlendirilerek; Bu tür olayların NATO ittifakının temelini oluşturan \"dayanışma ilkesinin\" zarar görmesine neden olabileceği, Norveç ve NATO makamlarınca başlatılan soruşturmaların sıralı sorumluları kapsayacak şekilde genişletilmesinin beklendiği, NATO\'yu kendi amaçları için araç olarak kullanmaya çalışan kesimlere müsaade edilmemesi gerektiği, gelişmelerin bu doğrultuda yakından izleneceği belirtilmiştir.Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türk milletinin ve devletinin temsilcisi Cumhurbaşkanı\'na yönelik bu tarz düşmanca yaklaşımların ve ifadelerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği bir kez daha vurgulanmıştır. Arakanlı Müslümanlara insani yardım yapılabilmesi ve evlerine-yurtlarına dönebilmeleri için uluslararası kamuoyuna yapılan çağrı tekrarlanarak, bu konuda son dönemde yaşanan gelişmelerin yakından izlendiği, ülkemizin bir insanlık sınavı haline gelen bu drama son verilmesi hususunda üzerine düşen görevleri yapmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.\"