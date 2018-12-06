Mezitli Belediyesi'nin Çin'de final heyecanı

MERSİN, (DHA) - ÇİN\'de düzenlenen ve dünyada çok sayıda belediyenin yer aldığı Uluslararası Guangzhou Kentsel Inovasyon Ödülleri’nde (Guangzhou International Innovation Awards) final heyecanı yaşanıyor.

Türkiye’den sadece Mezitli Belediyesi’nin yer aldığı yarı finalde Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan başkanlığındaki heyet sunumunu yaparak sonuçları beklemeye başladı. Aralarında New York, Sydney gibi dünya devi belediyelerin bulunduğu 15 şehirden birisi olan Mezitli Belediyesi\'nin sunumu büyük beğeni kazandı. Görseller eşliğinde Mezitli Belediyesi’nin kültürel ve sosyal yaşamı, toplamsal ihtiyaçtan doğan \'Kadın Üretici Pazarları\' adlı proje yarışma jürisine ve katılımcı belediye temsilcilerine anlatıldı.

Dünyanın en geniş katılımlı yarışmalarından birisi olan Uluslararası Guangzhou Kentsel Inovasyon Odulleri’nde final için yarışan 15 şehirden birisi olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Çin televizyonlarına yönelik gerçekleştirdiği basın açıklamasında, \"Biz kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması, sosyal statüsünü yükseltmesi ve üreticilerinin ürünlerinin para etmesi için tasarladığımız \'Kadın Üretici Pazarları\' projemizin bu başarıyı yakalamasının hazzının yanı sıra dünya ölçeğinde dev şehirlerin arasında mütevazı bir Türk belediyesinin yer almasına vesile olmasının da gururunu yaşıyoruz. Final turu için Çin’e geldiğimizde ne denli büyük bir başarı yakaladığımızı da daha iyi görme şansımız oldu\" dedi.

Türkiye’nin ve Mezitli’nin tanıtımı açısından müthiş bir fırsat yakaladıklarını ifade eden Başkan Tarhan, \"Şimdi büyük bir merakla sonucu bekliyoruz. Ancak sonuç ne olursa olsun ne denli başarılı bir proje gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Çünkü bu şekilde dev dünya şehirlerinin yer aldığı heyetlere Türkiye’yi, Mersin’i ve Mezitli’yi anlatma imkânı yakaladık. Burada sağladığımız katma değerin ekonomik ölçekte karşılığı çok yüksek. Sonuç ne olursa olsun biz burada kendimizi kazanmış sayıyoruz\" diye konuştu.



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