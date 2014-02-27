Ukrayna'da muhalefet hükümet için adaylarını açıkladı

Kiev'deki hükümet karşıtı muhaliflerden oluşan Meydan Konseyi çarşamba günü, Bağımsızlık Meydanı'nda (Maidan) geçici hükümette yer almasını istedikleri isimleri açıkladı. Konsey, Başbakan olarak Anavatan Partisi lideri ve eski meclis başkanı 39 yaşındaki Arseniy Yatsenyuk'u önerdi.

Konsey aynı zamanda geçici hükümette yer alacak bakanların isimlerine de yer verdi. Konsey, tanınmış muhaliflerden Dmitri Bulatov'u Spor Bakanı olarak, Meydan'daki protesto sorumlusu Andrey Parubyi'nin de Güvenlik Konseyi Başkanı olmasını istediklerini açıkladı.

Açıklanan listede Yulya Timoşenko ve Vitali Klitçko'nun adının yer almadığı bildiriliyor. Geçici hükümette yer alması istenen isimler, Meydan'da on binlerce kişinin ıslık ve alkışları eşliğinde açıklandı. Meydan Konseyi, Ukrayna'daki hükümet karşıtı gösterilerde kilit bir role sahip. Ancak öneri listesinin, perşembe günü parlamentoda oylanması gerekiyor.

Yanukoviç'den iz yok

Kiev Başsavcılığı çarşamba günü, eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in uluslararası arananlar listesine alındığını açıkladı. 'Kitlesel ölümlere sebebiyet vermek' suçlamasıyla hakkında hâlihazırda yakalama emri bulunan Yanukoviç'in, görevden alındığı cumartesi gününden bu yana nerede saklandığı bilinmiyor.