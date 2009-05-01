Mevlüt Sochaux'dan ayrılıyor



Fransa'nın Sochaux Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç, sezon sonunda takımından ayrılacağını söyledi. Futbol Federasyonu'nun Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Mevlüt, Türkiye'de oynamayı ise düşünmüyor.



Fransa Birinci Ligi'nde attığı 8 golle Sochaux'nun kümede kalma savaşında başrol oynayan Mevlüt Erdinç, önümüzdeki sezon başka bir takımda forma giyeceğini açıkladı.



Kararını kulüp yönetimine de bildirdiğini anlatan Mevlüt, transfer olacağı takım hakkında ise bilgi vermedi. Fransa'da kalıp kalmayacağının henüz netleşmediğini belirten milli futbolcu, Türkiye'de ise şu an için futbol oynamayı düşünmüyor.



"Bir Türk olarak Türkiye'de oynamak isterim, ama bunun için henüz erken" diyen Mevlüt, kendisini geliştirmek için kariyerine İspanya veya İtalya'da devam etmek istediğini ifade etti.



Turkcell Süper Lig'deki en beğendiği isimlerin Semih Şentürk, Gökhan Ünal ve Mehmet Yıldız olduğunu ifade eden golcü futbolcu, milli takımın 2010 Dünya Kupası'na katılma şansının da devam ettiği görüşünde.



İspanya'ya karşı talihsiz mağlubiyetler aldındığını belirten Mevlüt, Bosna Hersek ve Belçika maçlarının kazanılması halinde Güney Afrika biletinin alınacağını söyledi.



