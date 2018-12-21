Mevlana İzmir'de anıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Mevlana\'nın 745\'inci vuslat yıl dönümünde Konyalılar Vakfı ile birlikte bir anma programı düzenledi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'ndeki Şeb-i Arus Töreni ve tasavvuf müziği konseri beğeni topladı.

İzmir, Mevlana Haftası kapsamında beğeni toplayan bir sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konyalılar Vakfı tarafından düzenlenen Hz. Mevlana\'yı Anma Şeb-i Arus Sema Töreni ve türk tasavvuf müziği konseri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon\'da gerçekleştirildi. Semazen gösterileriyle salonda uhrevi bir hava estiren konser, İzmirliler tarafından beğenildi. Gecede konuşan Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Aydoğan, gerçekleşen anma töreni için İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür etti.

ŞEB-İ ARUS NEDİR?

Şeb-i Arus, Farsça bir tamlama olup \'Düğün Gecesi\' anlamını taşıyor. Bu etkinlik geleneği, 17 Aralık 1273 tarihinde vefat eden Mevlana Celaleddin Rumi\'nin \"Bizim ölümümüz, ebedi bir düğündür\" sözünden geliyor. Bu nedenle her yıl yurdun farklı illerinde gerçekleştirilen anmalar \'vuslat töreni\' olarak adlandırılıyor.



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