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Metroda karşılıklı marş okudular

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metroya yolcu gibi binen bir grup genç, yolculuk sırasında İstiklal Marşı'nı okudu

29 Ekim 2017 21:17

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metroya yolcu gibi binen bir grup genç, yolculuk sırasında İstiklal Marşı\'nı okudu. Bu sırada şaşkınlık yaşayan yolcular da Onuncu Yıl Marşı\'nı seslendirdi. 
Bornova Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu, Cumhuriyet Bayramı\'nı farklı bir etkinlikle kutladı. Bornova Metro İstasyonu\'ndan metroya binen topluluk üyesi gençler, metro hareket ettikten sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı\'nı okudu. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan gençler, marşın ilk kıtasını işaret diline de çevirdi. Metrodaki yolcular, gençleri şaşkınlık içinde izlerken, ayağa kalkarak, marşa eşlik etti. Ardından yolcuların Onuncu Yıl Marşı\'nı okumaya başlamasıyla bu kez de gençler, yolculara eşlik etti.

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