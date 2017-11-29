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 METROBÜS DURAĞINDA DEHŞET ANLARI

- Yakılan kişinin yardımına çevredekiler koştu Haber: İstanbul DHA Mecidiyeköy metrobüs durağında yakılan kişi, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü

29 Kasım 2017 20:17

- Yakılan kişinin yardımına çevredekiler koştu

Haber: İstanbul DHA
Mecidiyeköy metrobüs durağında yakılan kişi, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar bir amatör kamera tarafından görüntülendi.  
Görüntüler amatör kamera tarafından geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy metrobüs durağında kaydedildi. Görüntülerde, pantolonu alev almış yerde \"Yanıyorum\" diye kıvranan bir kişi ile onu montları ve suyla söndürmeye çalışan kişiler var.  Bu sırada  \"Ne yapıyorsun çocuğu yaktın\" diye sesler yükseliyor. Yerdeki kişinin alev alan pantolonu kısa sürede söndürülüyor.
Bu sırada \"Bak benimle uğraşma yakarım\" şeklinde bağırma duyuluyor; daha sonra da video kaydı sona eriyor. 

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
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-Pantolonu ve yerde kıvranan kişi
-Pantolonu alev alan kişiye müdahale edenler
-Bağrışmalar
-Alevlerin söndürülmesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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