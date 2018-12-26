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Metro seferleri normale döndü

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL (DHA) - METRODAKİ intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü

26 Aralık 2018 00:11

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL (DHA) - METRODAKİ intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü.
Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapıldı. Yolcular Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirildi. Metrobüs durağında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin, çalışmalarını tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Metro seferleri saat 20.40 itibarıyla normale döndü.

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