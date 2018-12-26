METRO SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL (DHA) - Metrodaki intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü.

Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapıldı. Yolcular Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirildi. Metrobüs durağında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin, çalışmalarını tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Metro seferleri saat 20.40 itibarıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Ataköy metro durağından görüntü

-Metrobüs durağından detay

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve detaylar



