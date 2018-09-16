Metro, Real'i satma kararı aldı

Real hipermarketler zincirinin dünya genelindeki sahibi Metro, dev perakende zincirini satışlardaki düşüş ve toptan satışa odaklanmak istediği için satma kararı aldı.

Alman perakende devi Metro, toptan satışa odaklanmak için son dönemde işleri yolunda gitmeyen küresel perakende zinciri Real hipermarketler kolunu satma kararı aldığını açıkladı.

Habertürk’ün aktardığına göre, Metro CEO'su Olaf Koch, bir dönem oldukça yayılmacı bir politika izleyen grupta Kaufhof bölümünü de satmış Media Markt markasını bünyesinde bulunduran tüketici elektroniği kolu Ceconomy'den koparmıştı.

Öte yandan, bu strateji Metro'nun hisselerinde beklenen etkiyi yaratamayarak başarısız olmuş ve özellikle Rusya pazarında kötüye giden performans nedeniyle görünümü zayıflamıştı.

Geçtiğimiz yıllarda da Real'i satmak isteyen ancak alıcı bulamayarak başarılı olamayan Metro, geçtiğimiz çeyrek satışlarında yüzde 7.2 gerileme kaydetmişti. Satışlardaki düşüşün nedeni olarak da havaların aşırı ısınması ve erken kutlanan Paskalya Bayramı'nın etkili olduğu belirtilmişti.

Real, Türkiye'de iflas etmişti

Alman perakende devi Metro Group’un 4 yıl önce Kayserili Beğendik’e sattığı Real Hipermarketler Zinciri için 2016 yılında iflas erteleme başvurusunda bulunulmuş ve kayyum atanmış, 2017 yılında da iflas kararı verilmişti.

Beğendik’in avukatı mahkemede yaptığı savunmada “Şirket borca batık durumda ayağa kaldırmamız mümkün değil” dedi.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Beğendik Mağaza A.Ş'nin 130 milyon 758 bin TL, Beğendik Yiyecek şirketinin 11 milyon 443 bin TL, Real Hipermarketler'in ise 713 bin 639 TL borca batık oldukları kaydedildi.

Tüzel kişiliği ALVİ Hipermarketler A.Ş. olarak değişen Real Hipermerketler A.Ş. için İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 27 Temmuz 2017'de iflas kararı verilmiş ve şirket bünyesindeki 1700 çalışandan 600 kişi yasal hakları ödenmeden işten çıkarılmıştı.