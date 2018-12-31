Metin Temel, neden görevden alındı?

General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 Haziran seçim sürecinde yaşanan "Apolet sökme" tartışması ile gündeme gelen 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı. Bu atama “görevden alma” olarak değerlendirildi.

NTV de bu "görevden alma" ile ilgili olarak bazı bilgilere ulaştı.

Habere göre Temel’in Genelkurmay Karargâhıyla arasında bir süredir gerginlik yaşanıyordu. 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan değerlendirme toplantısı, bu gerginliğin su yüzüne çıktığı tarih oldu. İddiaya göre Temel, bu toplantıya gelmesi emredilmesine rağmen katılmadı.

Temel’in aynı tarihlerde gerçekleşen ödül törenine de katılmadığı öğrenildi. Ayrıca Temel'in kendine yakın kişilere ödül istediği de iddialar arasında.

“Ya o ya ben”

Odatv’den Müyesser Yıldız da Temel’in makamına uygun olmayan bir göreve atanmasına ilişkin olarak şu iddiaları kaleme aldı:

14-15 Aralık'ta Ankara'da icra edilen “TSK 2017-2018 Faaliyet Yılı Değerlendirme Toplantısı, Madalya ve Başarılı Birlik Ödül Töreni”ne bir iddiaya göre, İsmail Metin Temel'in mazeretsiz katılmaması, bir diğer iddiaya göre ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler oradayken, töreni terk etmesi.

Hemen şunu belirtelim; Temel, töreni terk etmemiş. Doktor raporu gönderip, mazeret bildirerek törene katılmamış. Ancak Afrin Harekatına katılan birliklere, özellikle de 18 Mart'ta “Afrin'e bayrak çeken” isim olarak bilinen Tunceli 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut'a ödül verilmemesi nedeniyle töreni protesto ettiği kesin! Nitekim, İsmail Metin Temel kararnamesiyle birlikte Tuğgeneral Barut da normalde Albay kadrosu olan Erzincan 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına verildi.

İşte Temel'in o törene karşı tavrından sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, “Ya o, ya ben” resti çektiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Güler'in yanında yer alması sonucu İsmail Metin Temel'in görevden alındığı öne sürülüyor.

Yıldız, yazısında “Tanıyanlar, Temel'in istifasını vermeyip, emekli edilmeyi bekleyeceği görüşünde” ifadesini de kullandı.

'Apolet sökme' tartışması

TESK tarafından organize edilen iftar yemeğine katılan Org. Metin Temel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerini alkışlaması 24 Haziran seçimlerinin en öne çıkan tartışmlarından biri olmuştu.

Muharrem İnce “O generalin apoletlerini sökeceğim" diyerek duruma tepki göstermiş, Erdoğan ise, Metin Temel'in Afrin'e yönelik operasyonun düzenlenmesinde öne çıkan isimlerden biri olduğunun altını çizerek “Apolet sökmek’ ne demek? Sen bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaya mı talipsin, kral olmaya mı heveslisin?" sözleriyle İnce'yi eleştirmişti.

Metin Temel kimdir?

Metin Temel, Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı. Ardından 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu komutanlığına getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı’nda başarılı oldu. İdlib’de gözetleme kulelerinin kurulumunda ve Afrin Harekatı hazırlıklarında büyük rol oynadı. Türkiye Afrin Operasyonu’nu yöneten komutan olarak tanıdı.