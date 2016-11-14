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Spor

Mete Babaoğlu ile yollar ayrıldı

BEST Balıkesir, Mete Babaoğlu'na verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etti

14 Kasım 2016 15:08

Basketbol Ligi'nde oynadığı 6 maçtan da yenilgiyle ayrılan BEST Balıkesir, başantrenör Mete Babaoğlu ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada; "Kulübümüz Antrenör Mete Babaoğlu ile yollarını ayırmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederiz" denildi.

BEST Balıkesir, Mete Babaoğlu ile çıktığı 6 lig maçında Galatasaray Odeabank'a 81-72, Demir İnşaat Büyükçekmeye sahasında 77-80, Anadolu Efes'e yine sahasında 77-94, Bursa deplasmanında Tofaş'a 91-72 ve Balıkesir derbisinde sahasında Banvit'e 98-102 ve son olarak Gaziantep Basketbol takımına uzatma devresi sonu 88-80 mağlup oldu.

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Mete BabaoğluBEST Balıkesirbasketbol

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