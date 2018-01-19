Metal işçilerinden tabutlu eylem

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- İŞVEREN sendikası Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) ile ücret artışı konusunda anlaşamayan Türk Metal Sendikası, tabutlu eylem yaptı. İşçiler eylemde üstünde \'Mefta çok çalıştı, açlıktan öldü\' yazılı temsili tabutu taşıdı.

Türk Metal Sendikası ile MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı. MESS\'in yüzde 6.4\'lük zam teklifine karşı, yüzde 38 zam isteyen Türk Metal Sendikası işçileri, geçen haftanın ardından bugün de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda eylem yaptı. Eylemde, sendika üyeleri temsili tabut getirerek MESS\'i protesto etti. Eylemde konuşan Türk Metal Sendikası Manisa 1 No\'lu Şube Başkanı Ercan Dereli, şunları söyledi:

\"Bugün burada, MESS tarafından açlığa mahkûm edilen bir metal emekçisinin cenaze töreni için toplandık. Şimdi size, \'Merhumu nasıl bilirdiniz?\' diye sorsam, hiç şüphe yok ki \'Çok çalışkandı\' dersiniz. \'İşinin ustasıydı, ülkesinden ve ekmeğinden başka derdi yoktu\' dersiniz. \'İş yerini evi, işini namusu bilirdi\' dersiniz. Ve sonunda da \'Üretti, kazandırdı ama maalesef, kendisi kazanamadan mevta oldu\' dersiniz. İşte bugün, bu merhumu, çalışkan metal emekçisini toprağa veriyoruz. Kardeşlerim, o kalp krizinden, kanserden ya da trafik kazasından ölmedi. Neden öldü biliyor musunuz? Açlıktan öldü, açlıktan. MESS tarafından açlığa terk edildi. Daha fazla dayanamadı ve öldü. Şimdi hepinizi, bu çalışkan, vatansever, dürüst metal emekçisinin naaşı önünde saygıya davet ediyorum. Ruhuna el Fatiha. Metal emekçisi açlıktan öldü.\"

Eylemlerine devam edeceklerini belirten Ercan Dereli, \"Kol kola girecek, birleşeceğiz, sesimizi yükselteceğiz, direneceğiz, direneceğiz ve sonunda kazanacağız. Kimse metal emekçisini hafife almasın. Kimse, önümüze sadaka gibi atılan zam oranlarına boyun eğeceğimizi düşünmesin. Türk metal emekçisi hakkını alana kadar susmayacak\" diye konuştu.

Eylemde slogan atan işçiler, tabutu bir süre omuzlarda taşıdı. Eylemin ardından işçiler meydandan ayrıldı.



FOTOĞRAFLI