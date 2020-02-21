Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin bebeği oluyor

Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019'un Haziran ayında dünyaevine girdi. Alman basını; Mesut Özil’in 8 ay önce evlendiği eşi Amine Gülşe’nin hamile olduğunu duyurdu.

Mesut Özil, Amine Gülşe’nin, doğumu yaklaştığı için Avrupa Ligi’nde oynanacak Olimpiyakos deplasmanına gitmeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil'in Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında kişisel sebeplerden ötürü yer almayacağı belirtildi. Antrenör Mikel Arteta da, Özil çiftinin bebek beklemesi nedeniyle, Mesut Özil‘in Yunanistan'a götürülmeyeceğini doğruladı.