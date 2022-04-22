Mesut Özil'in geleceği Joachim Löw'e bağlı

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği, birlikte Dünya Kupası kazandığı teknik direktör Joachim Löw'e bağlı olabilir. Eğer Alman hoca, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçerse yıldız futbolcunun takımdaki geleceği Löw'ün planlarına göre netliğini kazanacak.

Bild'de yer alan habere göre Mesut Özil'in menajeri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile futbolcunun geleceğini konuşmak için Türkiye'ye geldi. Ancak Ali Koç'un yurt dışında olması sebebiyle görüşme henüz gerçekleşmedi. Toplantının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Haberde Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kalmak istediği ifade ediliyor.

Geleceği Löw'e bağlı

Aktarılan bilgilere göre Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği, birlikte Dünya Kupası kazandığı teknik direktör Joachim Löw'e bağlı olabilir. Eğer Alman teknik adam gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçerse yıldız futbolcunun takımdaki geleceği Löw'ün planlarına bağlı olacak. Ancak iddiaların aksine haberin detaylarına göre Löw'ün Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması ihtimali düşük gözüküyor.

Yeni takımı

Eğer Mesut Özil, Fenerbahçe'de devam etmez ise yıldız futbolcunun Bundesliga'ya geri dönmeyeceği ve büyük olasılıkla MLS'te bir takıma transfer olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Acun Ilıcalı iddiayı reddetmişti

Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye transfer olacağı iddia edilmiş ancak Ilıcalı, verdiği röportajda bu haberin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.