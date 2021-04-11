Mesut Özil'den Cenk Tosun mesajı

Fenerbahçeli Mesut Özil, BB Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, BB Erzurumspor maçında sakatlanarak sezonu kapattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın tecrübeli oyuncu için, "Allah şifa versin Cenk'e. Sezonu kapattı. 6-7 ay, ne kadar olur bilmiyoruz. Çok ciddi. Hayatta her şey insanın başına geliyor. Her şeye hazırlık olmak lazım. Çok geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçeli Mesut Özil de golcü oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türk asıllı Alman oyuncu, "Geçmiş olsun kardeşim. İnşallah en kısa sürede daha güçlü döneceksin sahalara" ifadesini kullandı.