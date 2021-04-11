T24 LogoT24 Logo
Spor

Mesut Özil'den Cenk Tosun mesajı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, BB Erzurumspor maçında sakatlanarak sezonu kapattı

11 Nisan 2021 21:58

Fenerbahçeli Mesut Özil, BB Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, BB Erzurumspor maçında sakatlanarak sezonu kapattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın tecrübeli oyuncu için, "Allah şifa versin Cenk'e. Sezonu kapattı. 6-7 ay, ne kadar olur bilmiyoruz. Çok ciddi. Hayatta her şey insanın başına geliyor. Her şeye hazırlık olmak lazım. Çok geçmiş olsun" açıklamasını yaptı. 

Fenerbahçeli Mesut Özil de golcü oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türk asıllı Alman oyuncu, "Geçmiş olsun kardeşim. İnşallah en kısa sürede daha güçlü döneceksin sahalara" ifadesini kullandı. 

mesut özilcenk tosunmesajtweetgeçmiş olsun
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24