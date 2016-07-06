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Deutsche Welle

Messi'ye 21 ay hapis cezası

FC Barcelona'da top koşturan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ile babası vergi kaçakçılığı suçundan 21'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

06 Temmuz 2016 20:15


Lionel Messi ve babası Jorge Horacio Messi hakkında vergi kaçırma suçlamasıyla Barcelona Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Messi ile babasını 21'er ay hapis ve toplam 3 milyon 700 bin euro para cezasına çarptırdı.

Ancak Messi ve babasının hapse girmesi beklenmiyor. İspanya yasalarına göre, daha önce hakkında yasal işlem yapılmamış olan ve sabıkası bulunmayan kişilere 2 yılın altında süreyle hapis cezası verildiğinde, cezanın tecil edilmesi olağan bir uygulama. Ayrıca Messi ve babasının temyize başvurması da bekleniyor.

İddianamede, Messi ve babasına Belize ve Uruguay'da naylon şirket kurmak suretiyle 2007-2009 yılları arasında reklam gelirlerinden 4 milyon 160 bin euro vergi kaçırma suçlaması yöneltilmişti.

"Bilgim yoktu"

El Periodico gazetesinin haberine göre, Messi ifadesinde vergi işleri ile uğraşmadığı ve bunu babasına devrettiğini açıklamıştı. Soruşturma sürecinde kendisinin imzasını taşıyan sponsor sözleşmelerinin gösterilmesi üzerine Messi, "Bazı imzalar attım fakat asla sözleşmelerin içeriğine bakmam. Neye imza attığımı bilmiyorum" dedi. Gazetenin haberine göre, aynı zamanda menajeri de olan babasına sonsuz güvendiğini söyleyen Messi, "Ben sadece futbola konsantre oluyorum" diye konuştu.

Arjantin milli takımının ve Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Arjantin'in Copa America finalini Şili'ye karşı penaltılarda kaybetmesinin ardından milli takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Messi bugüne kadar 5 kez yılın futbolcusu seçildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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